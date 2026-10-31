Bologna, Inter e Aston Villa: tre vittorie per il sabato  

Il Bologna affronta il Monza dopo aver ritrovato efficacia nelle ultime settimane. Il 4-2 di San Siro ha dato seguito alla vittoria sul Cagliari e offre una base concreta per il segno 1.

Dall’altra parte c’è un Monza che nelle prime cinque trasferte ha raccolto appena un punto, concedendo almeno tre reti in quattro occasioni. La difficoltà degli ospiti nel proteggere la propria area può favorire una squadra rossoblù che arriva con maggiore fiducia.

Il Bologna deve però trasferire questa crescita anche al Dall’Ara. Le difficoltà casalinghe restano il principale argomento contrario al pronostico e richiedono una prestazione attenta anche nella gestione dei momenti senza palla.

Pronostico: 1 Bologna, quota 1,70.

Milan-Inter

Nel derby si sceglie il segno 2, quindi la vittoria dell’Inter. I nerazzurri arrivano con otto successi e un pareggio nelle prime nove giornate, contro i 18 punti del Milan.

Anche il bilancio esterno è positivo: tre vittorie e un pareggio, con otto gol fatti e tre subiti. La continuità sostiene la preferenza per la squadra di Chivu, che resta però priva di Lautaro e deve affidarsi alle altre soluzioni offensive.

Sul fronte rossonero, i recuperi di Gila e Rabiot possono migliorare un equilibrio compromesso contro il Bologna. La possibile reazione del Milan e il peso specifico della stracittadina rendono questa la scelta più delicata della combinazione.

Pronostico: 2 Inter, quota 2,01.

Aston Villa-Fulham

I successi su Tottenham, Newcastle e Manchester City, intervallati dal pareggio con il Brentford, descrivono una crescita maturata anche contro avversari competitivi. È questa progressione a sostenere il successo dell’Aston Villa.

Il rendimento complessivo a Villa Park rimane meno brillante, con una vittoria nelle prime quattro gare di Premier: il pronostico privilegia quindi la forma recente, senza attribuire al solo fattore campo un peso eccessivo.

Il Fulham ha segnato appena due reti nelle quattro trasferte di campionato, ma ne ha subite soltanto tre. La sua capacità di contenere il ritmo e mantenere il punteggio in equilibrio rappresenta il rischio principale per il segno 1.

Pronostico: 1 Aston Villa, quota 2,14.

Riepilogo della terzina

Bologna-Monza, ore 15:00: 1 a 1,70

Milan-Inter, ore 20:45: 2 a 2,01

Aston Villa-Fulham, ore 21:00: 1 a 2,14

Moltiplicatore finale: 7,31.