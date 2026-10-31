Frosinone vincente, Gol ad Anfield e reti nella ripresa di Juventus-Napoli
Frosinone-Torino
Il Frosinone arriva dal 5-1 sul Lecce e ha conquistato quattro vittorie nelle prime cinque partite casalinghe di campionato. Le ultime tre affermazioni interne sono maturate con almeno due reti di scarto, segnale di una squadra capace di dare continuità alla propria pressione offensiva.
Alvini dovrebbe confermare buona parte della formazione titolare, con Raimondo sostenuto da Ghedjemis, Schmid e Kvernadze. Il Torino presenta però un rendimento esterno competitivo: due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro trasferte.
Il segno 1 privilegia la forza mostrata dai padroni di casa allo Stirpe. La coppia Adams-Simeone e la capacità del Torino di colpire fuori casa rappresentano il principale ostacolo.
Pronostico: 1 Frosinone, quota 2,18.
Liverpool-Arsenal
Ad Anfield la scelta si sposta dalle probabilità di vittoria alla capacità dei due attacchi di trovare almeno una rete. Isak arriva con sei gol nelle ultime sei presenze in Premier League, mentre Wirtz è tornato disponibile dopo il problema alla caviglia.
L’Arsenal conserva qualità offensiva, pur dovendo rinunciare a Saka e Dowman. La presenza di interpreti come Ødegaard, Eze e Gyökeres offre soluzioni per rispondere alla pressione dei Reds, anche se l’undici definitivo resta da confermare.
Il Gol richiede che entrambe riescano a superare difese competitive. La solidità dell’Arsenal e le sue assenze sulle fasce sono gli elementi che rendono meno lineare la previsione.
Pronostico: Gol, quota 1,67.
Juventus-Napoli
La selezione riguarda almeno due gol complessivi nel secondo tempo, indipendentemente da quanto accade prima dell’intervallo e da quale squadra li realizza.
Il Napoli arriva con un attacco in ripresa, mentre la Juventus deve ritrovare efficacia dopo essere rimasta a secco contro il Genoa. L’ipotesi è quella di una sfida che possa aumentare di intensità nella ripresa, soprattutto se il risultato obbligasse una delle due a esporsi.
Si tratta però di una lettura più aggressiva rispetto all’Over sull’intera partita. Le ultime cinque gare di campionato della Juventus hanno prodotto al massimo due reti complessive in quattro occasioni: servono quindi un cambio di ritmo e una buona conversione delle occasioni, non soltanto un confronto equilibrato.
Pronostico: Over 1,5 nel secondo tempo, quota 2,16.
Riepilogo della terzina
- Frosinone-Torino, ore 15:00: 1 a 2,18
- Liverpool-Arsenal, ore 17:30: Gol a 1,67
- Juventus-Napoli, ore 20:45: Over 1,5 secondo tempo a 2,16
Moltiplicatore finale: 7,86.
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