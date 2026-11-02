Sassuolo-Fiorentina, difese in affanno: il tris europeo supera quota 4!
Si parte dall’Over del Mapei Stadium, si passa al derby bretone e si chiude con il Benfica chiamato a vincere con almeno due reti di scarto
Sassuolo-Fiorentina: l’Over trova conferme in trasferta
La Fiorentina lontano da casa ha disputato quattro partite e tutte si sono chiuse con almeno tre gol complessivi. È il primo dato da considerare per il posticipo con il Sassuolo, che davanti al proprio pubblico ha registrato tre Over 2,5 su quattro.
Anche le ultime uscite vanno nella stessa direzione. I neroverdi hanno incassato sei reti dalla Lazio e ne hanno subite 15 nelle ultime cinque giornate; i viola arrivano dal 2-2 con l’Atalanta e nello stesso arco di campionato hanno concesso dieci gol. La classifica potrebbe suggerire maggiore prudenza, ma finora nessuna delle due è riuscita a trovare un assetto affidabile. Per la prima scelta della terzina servono almeno tre reti.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,60.
Lorient-Brest: l’attacco ospite mette alla prova il Lorient
Il Lorient ha ritrovato solidità: due vittorie per 1-0, poi lo 0-0 contro l’Angers. Sono tre partite consecutive senza subire gol, un dato che rende il derby con il Brest il passaggio più delicato della multipla.
Gli ospiti, però, hanno segnato in sette delle prime otto giornate e in ogni trasferta. Nelle quattro gare esterne hanno anche sempre incassato almeno una rete, chiudendo con un totale di sei gol fatti e sei subiti. Il Lorient, dal canto suo, non è mai rimasto a secco nelle quattro partite al Moustoir. La scelta del Gol nasce da questa continuità offensiva, pur riconoscendo il miglioramento recente della difesa di casa.
Pronostico: Gol, quota 1,75.
Benfica-Alverca: alle Aquile chiediamo due gol di scarto
Il Benfica ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato e al Da Luz è ancora imbattuto, con tre successi e un pareggio. Il dato che sostiene la scelta dell’handicap riguarda soprattutto l’attacco: 26 reti nelle prime nove giornate, una produzione che permette alle Aquile di cercare un successo più ampio.
L’Alverca ha però vinto le ultime due trasferte segnando complessivamente sette gol, quindi il Benfica dovrà fare attenzione anche alla fase difensiva. Un’eventuale rete degli ospiti obbligherebbe i padroni di casa a segnarne almeno tre. Scegliamo comunque il segno 1 con handicap europeo -1, sostenuto dalla continuità del Benfica e dalla sua capacità realizzativa: occorre una vittoria con almeno due reti di margine, come un 2-0 o un 3-1.
Pronostico: 1 con handicap europeo -1, quota 1,49.
Riepilogo della terzina
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Ore 18:30, SASSUOLO-FIORENTINA: Over 2,5, quota 1,60.
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Ore 20:45, LORIENT-BREST: Gol, quota 1,75.
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Ore 21:15, BENFICA-ALVERCA: 1 con handicap europeo -1, quota 1,49.
Moltiplicatore totale: 4,17.
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