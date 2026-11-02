Newcastle cerca la rivincita: con l’Atalanta la doppia sale a 3,56

Prima il 4-4 contro il Frosinone, poi il 2-2 con la Fiorentina. Nelle ultime due partite dell’Atalanta si sono visti dodici gol, equamente divisi tra quelli segnati e quelli subiti. I bergamaschi costruiscono e colpiscono, ma stanno lasciando agli avversari troppe possibilità di rientrare in partita.

Anche il rendimento casalingo racconta gare ricche di reti: 11 gol fatti e otto incassati in cinque incontri. Il Parma ha invece perso tutte e quattro le trasferte, subendo nove reti e segnandone appena due.

Proprio la scarsa produzione degli emiliani è l’incognita dell’Over: gran parte del pronostico passa dalla capacità dell’Atalanta di sfruttare le difficoltà difensive degli ospiti. Le disattenzioni della Dea possono comunque offrire al Parma qualche opportunità. La scelta è su almeno tre gol complessivi.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,58.

NEWCASTLE-EVERTON: A ST JAMES’ PARK I MAGPIES CERCANO LA RISPOSTA

Il Newcastle ha subito l’occasione per rifarsi. Giovedì l’Everton lo ha eliminato dalla Coppa di Lega con un 3-1; adesso il confronto si sposta a St James’ Park, con i Magpies chiamati a dare seguito al successo per 2-0 sul Crystal Palace nell’ultima uscita di campionato.

L’Everton in Premier arriva da due sconfitte consecutive, entrambe per 0-2, contro Chelsea e Arsenal. In trasferta non ha ancora vinto, raccogliendo tre pareggi e una sconfitta con appena tre reti segnate.

Il Newcastle, però, deve alzare il proprio rendimento interno: una vittoria in quattro gare non basta per considerare il fattore campo una garanzia. Il segno 1 resta la scelta più impegnativa della doppia. Lo preferiamo per il recente successo in campionato e per le difficoltà esterne dell’Everton, tenendo presente quanto accaduto pochi giorni fa in coppa.

Pronostico: 1, quota 2,25.

Riepilogo della doppia

Ore 20:45, ATALANTA-PARMA: Over 2,5 , quota 1,58 .

Ore 21:00, NEWCASTLE-EVERTON: 1, quota 2,25.

Moltiplicatore totale: 3,56.