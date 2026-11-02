Pronostico Deportivo La Coruna-Osasuna: attenzione al primo tempo

Comparazione quote: Deportivo-Osasuna Over 0,5 Ospite primo tempo

Una sfida sicuramente importante per entrambe le squadre che viaggiano appaiate con 11 punti ciascuna a ridosso della zona retrocessione. Il “Depor” aveva iniziato bene la stagione conquistando 2 vittorie e 3 pareggi nelle prime 5 giornate di campionato e, tutto sommato, anche l’Osasuna, un pareggio e 2 successi nei 270 minuti iniziale de LaLiga, non poteva lamentarsi dell’avvio di stagione. Poi c’è stato un vero e proprio crollo con l’undici di La Coruna che ha raggranellato solo 2 punticini nelle ultime 5 esibizioni e quello di Pamplona che ha fatto registrare la sequenza horror con 4 ko e un pareggio a cui ha fatto seguito la vittoria casalinga sul Santander che è stata solo un fuoco di paglia visto che all’ultima uscita è tornata alla sconfitta (0-2 a Siviglia). L’esito del match di stasera è decisamente incerto ma vale la pena evidenziare il fatto che l’Osasuna in trasferta non ha ancora mai realizzato una rete nei primi 45’. E l’Over 0,5 Ospite primo tempo è offerto a 2.50 da Eplay24 e Netwin, a 2.40 da Snai.