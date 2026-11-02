Pronostico Deportivo La Coruna-Osasuna: attenzione al primo tempo
Come di consueto si conclude stasera anche il turno de LaLiga con le luci dei riflettori puntate per l’occasione sull’Estadio Municipal de Riazor dove il Deportivo La Coruna ospita l’Osasuna. Fischio d'inizio alle 21.00, ecco il pronostico del match.
Comparazione quote: Deportivo-Osasuna Over 0,5 Ospite primo tempo
Una sfida sicuramente importante per entrambe le squadre che viaggiano appaiate con 11 punti ciascuna a ridosso della zona retrocessione. Il “Depor” aveva iniziato bene la stagione conquistando 2 vittorie e 3 pareggi nelle prime 5 giornate di campionato e, tutto sommato, anche l’Osasuna, un pareggio e 2 successi nei 270 minuti iniziale de LaLiga, non poteva lamentarsi dell’avvio di stagione. Poi c’è stato un vero e proprio crollo con l’undici di La Coruna che ha raggranellato solo 2 punticini nelle ultime 5 esibizioni e quello di Pamplona che ha fatto registrare la sequenza horror con 4 ko e un pareggio a cui ha fatto seguito la vittoria casalinga sul Santander che è stata solo un fuoco di paglia visto che all’ultima uscita è tornata alla sconfitta (0-2 a Siviglia). L’esito del match di stasera è decisamente incerto ma vale la pena evidenziare il fatto che l’Osasuna in trasferta non ha ancora mai realizzato una rete nei primi 45’. E l’Over 0,5 Ospite primo tempo è offerto a 2.50 da Eplay24 e Netwin, a 2.40 da Snai.
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