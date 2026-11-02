Pronostico Manchester United-Roma, quota elevata per il segno 2 giallorosso

Uno 0-2 che fa seguito a uno 0-3 (in Premier League contro Chelsea e Bournemouth) che fanno seguito a un 1-4 (a Como in Champions League) sono solo gli ultimi di una lunghissima serie di risultati deludenti che relegano il Manchester Utd al terz’ultimo posto in classifica in campionato a solo +2 dall’ultima. In Europa, dopo l’iniziale successo sul modesto Sabah, è arrivato il ko (0-2) di Madrid contro l’Atletico e così anche in questa competizione la posizione dei Red Devils risulta già molto critica.

Comparazione quote: Manchester United-Roma segno 2

Un 5-2 in trasferta all’Udinese che fa seguito al 4-2 casalingo contro il Cagliari subito dopo il 3-3 al Maradona contro il Napoli sono invece gli ultimi risultati della Roma in campionato e fanno seguito al 4-0 inflitto allo Slovan Bratislava nell’ultimo turno di Champions League. Così i giallorossi sono ancora imbattuti in serie A, dove inseguono Lazio e Inter, e hanno 4 punti all’attivo nella graduatoria europea avendo pareggiato all’esordio in Turchia contro il Fenerbahce e avendo rimediato un 3-4 (con 3 reti subìte in 7 minuti dall’83’ al 90’) all’Olimpico contro il Real Madrid. Con queste premesse martedì sera, all’Old Trafford va in onda Manchester Utd-Roma e, carta alla mano, diventa difficile non guardare con favore in direzione del segno 2. La vittoria della Roma è quotata a 2.67 da Eplay24, a 2.65 da BetFlag e GoldBet. Certo per Carrick un altra sconfitta significherebbe, probabilmente, esonero. Chi è alla ricerca di un’alternativa forse può scegliere tra Goal e/o Over 2,5, due esiti diversi che regalano una quota simile: tra l'1.45 e l'1.50.