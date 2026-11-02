Pronostico e quote di Feyenoord-Inter: i gol non dovrebbero mancare

La prima sconfitta in campionato mancava e, ahilei, per l’Inter è arrivata sabato scorso proprio contro il Milan , in un derby della Madonnina che per i nerazzurri sembra stregato (negli ultimi 9 precedenti, Coppa Italia, Supercoppa italiana e anche amichevole di agosto dello scorso anno compresa, non è mai riuscito a vincerlo). Con questa delusione sulle spalle martedì sera i nerazzurri si rituffano in Champions League volando in Olanda per affrontare il Feyenoord . Ecco il pronostico di Feyenoord-Inter .

Comparazione quote: Feyenoord-Inter Goal

La squadra olandese, ancora prima nel suo campionato, ha visto però ridurre il suo vantaggio sull’Ajax (adesso soltanto un punto) dopo aver pareggiato le ultime due partite contro Psv (questa ci può stare visto che si giocava a Eindhoven) e Fortuna Sittard (questa ci sta un po’ meno visto che si giocava al De Kuip).

Nella classifica della Champions Feyenoord e Inter hanno entrambe 3 punti. I biancorossi li hanno conquistati battendo, in casa, il Como (3-2) tra le sconfitte esterne contro Barcellona e Betis mentre l’undici di Chivu ha avuto la meglio sullo Shakhtar (1-0) dopo essere andato ko contro Real Madrid prima (al Bernabeu) e Bruges poi (al Meazza).

L’attuale posizione di classifica nella più prestigiosa competizione europea, sicuramente critica, rende i punti in palio importantissimi. Chi perde dovrà sicuramente fare poi molta più fatica a recuperare nel tentativo di rientrare tra le prime 24 che si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta. Il Feyenoord, da inizio stagione, non ha realizzato almeno una rete soltanto nello 0-1 contro il Betis mentre l’Inter, da inizio stagione, è sempre andata a segno almeno una volta. Per le quote è il 2 a partire con i favori del pronostico e vale 1.78 per Eplay24 e Netwin, 1.80 per MarathonBet. Il Goal, che paga qualcosa meno, sembra l’esito sulla carta più affidabile: almeno una rete per parte è a 1.41 su Eplay24, 1.40 su Bet365, 1.35 su Eurobet.