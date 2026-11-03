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Atletiico-Bayern, altra festa per Kane dopo il Pallone d'Oro? Quote e pronostico

Bavaresi a caccia dei 3 punti dopo i pareggi con Viking e Arsenal
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Pubblicato il 03.11.2026, 07:30

1 min

Atletico-Bayernquotepronostico

Tra le sfide di cartello della serata rientra di diritto Atletico Madrid-Bayern anche se i risultati delle prime 3 gare di Champions fin qui disputate da entrambe dicono Bayern 5 punti e Atletico 4.

Comparazione quote: Atletico-Bayern segno 2

L’undici di Simeone ha perso in trasferta a Liverpool e ha pareggiato a Stoccarda vincendo in casa contro il Manchester Utd. I bavaresi hanno battuto il Bodo in casa all’esordio ma hanno poi pareggiato contro il Viking (in Norvegia) e contro l’Arsenal (all’Allianz Arena). Il 2 regala stasera una quota elevata, potrebbe valere la pena provarlo. La vittoria esterna del Bayern si gioca a 2.33 su Eplay24, a 2.30 su Snai e William Hill.

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