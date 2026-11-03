Bodo Glimt-Lille, il pronostico: il fattore campo favorisce i norvegesi

Comparazione quote: Bodo-Lille segno 1

In trasferta il Bodo ha fatto meno bene (0-5 all’esordio ma in Germania contro il Bayern e 3-4 a Napoli ma senza demeritare poi troppo) ma certo molto meglio del Lille che, finora, è andato ko in tutte e tre le partite europee disputate (con 10 reti subìte e 4 realizzate). Il Bodo, battendolo 3-2 all’ultima uscita, ha anche agganciato il Viking in testa al suo campionato e il segno 1 all’Aspmyra Stadion, stasera sembra obbligato. Il successo casalingo dei norvegesi è offerto a 1.82 da Eplay24, a 1.80 da BetFlag e Sisal.