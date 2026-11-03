Il PSG punta alla decima, a Madrid si sfidano due attacchi da Champions  

Lo Sporting affronta una trasferta particolare anche per il cambio in panchina: dopo l’esonero di Rui Borges, la squadra viene affidata per questa gara a Tiago Fernandes, in attesa di Paulo Fonseca. I portoghesi hanno sei punti in Champions, ma il 2-3 interno con il LASK ha esposto i loro problemi difensivi.

Lo Shakhtar è a quota quattro e ha già segnato contro PSV e AEK, prima della sconfitta di misura con l’Inter. Il Gol è la scelta più convincente: gli ucraini possono mettere in difficoltà una squadra alle prese con un passaggio delicato, mentre lo Sporting conserva risorse offensive sufficienti per rispondere. Le incertezze dei portoghesi rendono più difficile affidarsi al loro successo esterno.

Pronostico: Gol, quota 1,57.

Atlético Madrid-Bayern Monaco

L’Atlético ha quattro punti, il Bayern cinque: entrambe cercano un successo per avvicinarsi alle posizioni che valgono l’accesso diretto agli ottavi. I tedeschi hanno segnato dieci reti in tre gare, ma dopo l’esordio vincente hanno pareggiato 3-3 con il Viking e 2-2 con l’Arsenal.

La combinazione Gol + Over 2,5 richiede che segnino entrambe e che arrivino almeno tre reti complessive. È una lettura sostenuta dalla produzione bavarese e dal fattore campo dell’Atlético. La buona tenuta recente degli spagnoli e le assenze offensive del Bayern rappresentano gli ostacoli principali, ma la qualità dei due attacchi lascia spazio a una partita con occasioni su entrambi i fronti.

Pronostico: Gol + Over 2,5, quota 1,65.

Villarreal-PSG

Nove vittorie consecutive danno una misura del momento del PSG, capace di superare anche Manchester City e Barcellona in questa fase campionato. I francesi hanno nove punti e quattordici reti segnate, mentre il Villarreal ha raccolto tre punti affrontando Borussia Dortmund, Napoli e Liverpool.

Il calendario degli spagnoli è stato impegnativo e la loro capacità di segnare sconsiglia di immaginare una trasferta semplice. Il PSG deve inoltre gestire assenze importanti, tra cui Dembélé e Marquinhos. Resta però avanti per continuità e soluzioni offensive: la scelta è il segno 2, sostenuto dal rendimento recente di una squadra che continua a vincere anche contro avversarie di alto livello.

Pronostico: 2, quota 1,70.

Riepilogo della terzina

Ore 18:45, Shakhtar-Sporting: Gol, quota 1,57.

Ore 21:00, Atlético Madrid-Bayern Monaco: Gol + Over 2,5, quota 1,65.

Ore 21:00, Villarreal-PSG: 2, quota 1,70.

Moltiplicatore totale: 4,40.