L’Inter prova a ripartire, reti attese a Istanbul e Bodø  

Sei gol segnati e nove subiti raccontano il cammino europeo del Galatasaray: nelle sue tre partite hanno sempre segnato entrambe le squadre e non sono mai arrivate meno di quattro reti complessive. Lo Stoccarda presenta un profilo più equilibrato, con sette gol fatti e due incassati, ma il recente 4-2 a Leverkusen ne conferma le qualità davanti.

La combinazione Gol + Over 2,5 permette di seguire questa lettura senza scegliere il vincitore. La difesa tedesca rappresenta l’ostacolo principale, mentre l’urgenza dei turchi, fermi a tre punti contro i sette degli ospiti, può favorire una gara meno attendista. Per centrare il pronostico servono entrambe a segno e almeno tre gol totali.

Pronostico: Gol + Over 2,5, quota 1,55.

Bodø/Glimt-Lille

Il Bodø/Glimt ha segnato tre reti sia a Napoli sia nell’ultima gara di campionato contro il Viking, ma in quei due incontri ne ha incassate sei. Il Lille, invece, ha visto superare la soglia delle due marcature in tutti i primi tre appuntamenti di Champions.

L’Over 2,5 trova sostegno soprattutto nelle difficoltà difensive mostrate in Europa: nove gol subiti dai norvegesi, dieci dai francesi. Il recente miglioramento del Lille in Ligue 1 invita a non considerare scontata una partita ricca di reti. La ricerca di punti di entrambe e la capacità del Bodø di aumentare il ritmo davanti al proprio pubblico rendono comunque plausibile un incontro da almeno tre gol.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,45.

Feyenoord-Inter

Il segno 2 è la scelta più esposta di questa combinazione. L’Inter ha perso sette delle ultime nove partite di Champions e arriva senza Lautaro Martínez e Bastoni: per vincere a Rotterdam servirà una prestazione più convincente rispetto a quella offerta nel derby.

Il Feyenoord, però, ha perso dieci delle ultime tredici gare nelle principali coppe europee e in questa fase campionato ha già subito otto gol. La preferenza resta all’Inter per la qualità delle soluzioni offensive ancora disponibili, contro una squadra che concede occasioni anche quando riesce a imporsi. I due successi nerazzurri negli incroci del 2025 aggiungono un precedente favorevole, pur in un contesto oggi diverso.

Pronostico: 2, quota 1,85.

Riepilogo della terzina

Ore 18:45, Galatasaray-Stoccarda: Gol + Over 2,5, quota 1,55.

Ore 21:00, Bodø/Glimt-Lille: Over 2,5, quota 1,45.

Ore 21:00, Feyenoord-Inter: 2, quota 1,85.

Moltiplicatore totale: 4,16.