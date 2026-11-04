Pronostici Champions ed Europa League, si parte da Slavia Praga-Arsenal

Tra le sfide di Champions in programma sembra essere senza storia Slavia Praga-Arsenal. I cechi hanno messo insieme un solo punto in 3 partite mentre i “Gunners” sono a quota 7 grazie a 2 vittorie iniziali e al 2-2 contro il Bayern nell’ultimo turno. Il divario tra le due squadre è notevole e il segno 2, magari anche già a metà gara, sembra obbligato. Il 2 primo tempo di Slavia Praga-Arsenal si gioca a 1.67 su Eplay24, a 1.62 su William Hill, a 1.60 su Bwin.