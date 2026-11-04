Pronostico Lens-Como, ecco le migliori quote per il blitz dei lariani in Francia
Il quarto appuntamento di Champions League per il Como è programmato in Francia. Una sfida interessante in casa del Lens, formazione che più a singhiozzo di come sta procedendo non poteva... procedere. Nelle ultime 7 esibizioni infatti, tra campionato e Europa, l’undici transalpino ha alternato rigorosamente una sconfitta e una vittoria iniziando con il ko contro il Monaco e chiudendo, qualche giorno fa, con quello in casa del Lille. In mezzo ci sono le sconfitte di Champions contro contro Sporting Lisbona e Bruges mentre i successi sono arrivati contro Lione, Troyes e Paris Fc. Ecco il pronostico di Lens-Como, in programma stasera alle ore 21.00.
Comparazione quote: Lens-Como segno 2
Niente a che vedere con il Como che nelle ultime 5 esibizioni ha messo insieme 5 successi consecutivi realizzando 13 reti e subendone soltanto 3. In quest’ambito c’è il 4-1 al Manchester Utd nell’ultimo turno di Champions League che fa il paio con il 4-1 al Lipsia dell’esordio con in mezzo l’inopinata sconfitta (2-3) a Rotterdam contro il Feyenoord.
Nella classifica di questa fase campionato europea, dunque, il Como viaggia a quota 6 punti mentre il Lens è più indietro a quota 3. Basta pochissimo quindi a intuire che la posta in palio, stasera, è fondamentale per il prosieguo nella competizione. I francesi, perdendo, rischierebbero seriamente di compromettere il loro cammino mentre i lariani, vincendo, metterebbero con largo anticipo una mezza ipoteca sul passaggio del turno. Si parte con il 2, che viene offerto a 1.98 da Eplay24, a 1.97 da AdmiralBet, a 1.95 da William Hill.
Il Goal va considerato come alternativa e/o abbinamento. Almeno una rete per parte in Lens-Como si gioca a 1.50 su Eplay24, a 1.48 su Eurobet, a 1.46 su MarathonBet.
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