Pronostico Lens-Como, ecco le migliori quote per il blitz dei lariani in Francia

Il quarto appuntamento di Champions League per il Como è programmato in Francia. Una sfida interessante in casa del Lens, formazione che più a singhiozzo di come sta procedendo non poteva... procedere. Nelle ultime 7 esibizioni infatti, tra campionato e Europa, l’undici transalpino ha alternato rigorosamente una sconfitta e una vittoria iniziando con il ko contro il Monaco e chiudendo, qualche giorno fa, con quello in casa del Lille. In mezzo ci sono le sconfitte di Champions contro contro Sporting Lisbona e Bruges mentre i successi sono arrivati contro Lione, Troyes e Paris Fc. Ecco il pronostico di Lens-Como, in programma stasera alle ore 21.00.