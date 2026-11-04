Pronostico e quote di Psv-Bruges: i belgi, con Tresoldi, puntano al colpo in Olanda

Altro match, sulla carta, pirotecnico della serata sembra essere Psv-Bruges anche se l’undici di Eindhoven, nei primi 270 minuti di questa Champions League, ha realizzato solo 2 reti e ne ha incassate altrettante dopo aver messo insieme una vittoria (1-0 insperato sul campo del Porto), un pareggio (1-1 con lo Shakthar all’esordio) e una sconfitta (0-1 a Lipsia)..

Comparazione quote: Psv-Bruges Goal+Over 2,5

Il Bruges invece, sotto questo aspetto, non scherza con 9 reti all’attivo e 6 al passivo dopo aver battuto l’Inter a Milano (4-3 con Tresoldi grande protagonista) e il Lens in casa (3-0) a cui va aggiunto il ko iniziale (2-3) contro l’Aston Villa. Il Psv in Eredivisie è terzo e qui vanta il miglior attacco del torneo (35 reti) mentre il Bruges è primo nel suo campionato con 26 reti all’attivo e viene da 6 vittorie di fila (che diventano 8 se si considerano anche le due prima ricordate di Champions). L’esito del match è incerto ma il 2 intriga molto: è a 3.30 su Eplay24, a -3.25 su Bet365, a 3.20 su Snai. Altrimenti Goal+Over 2,5: quota 1.48 su Eplay24 e Netwin, 1.52 su Snai.