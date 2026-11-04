Liverpool, Como e Napoli: tre trasferte nella terzina da 3,52

La prima tappa è Istanbul, dove il Liverpool affronta un Fenerbahçe che cerca una risposta dopo due sconfitte consecutive in campionato. I turchi hanno comunque segnato in entrambe, perdendo 1-2 contro Galatasaray e Göztepe, e nell’ultima gara europea hanno fermato lo Slavia sul 2-2.

Dall’altra parte arriva una squadra che ha chiuso tutte le prime tre giornate di Champions con entrambe le formazioni a segno. La fragilità mostrata dagli inglesi in Europa offre spazio al Gol, pur senza cancellare i segnali più solidi delle ultime uscite nazionali. L’assenza di Gravenberch incide sulle opzioni a centrocampo; quella di Asensio sottrae invece qualità al Fenerbahçe.

Pronostico: Gol, quota 1,45.

Lens-Como

Il Como ha costruito una serie di cinque successi consecutivi distribuendo la propria produzione offensiva tra Serie A e Champions. In Europa sono arrivati due 4-1 interni e la sconfitta per 3-2 sul campo del Feyenoord: tre Over 2,5 in altrettanti incontri.

Il Lens ha bisogno di ritrovare efficacia dopo essere rimasto a secco contro Sporting, Brugge e Lille. La maggiore continuità del Como porta a preferire il totale reti rispetto all’obbligo di vedere segnare entrambe. La trasferta conserva però un’insidia: i francesi hanno avuto due giorni di recupero in più, mentre i lariani arrivano dalla gara di domenica contro il Venezia.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,50.

Porto-Napoli

Il Napoli alterna partite molto produttive a serate nelle quali fatica a trovare la porta. Prima dello 0-2 contro la Juventus aveva segnato undici reti in tre incontri tra campionato e Champions, contro Bodø/Glimt, Roma e Monza.

Il Porto, reduce dal 4-0 all’Estoril, può mettere alla prova una difesa azzurra condizionata dalle assenze. Il Gol si basa sulla possibilità di una risposta offensiva del Napoli, favorito in questo senso dal recupero di Højlund dopo l’influenza. Rimane una scelta da valutare con prudenza: i portoghesi hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato e Allegri potrebbe privilegiare inizialmente l’equilibrio.

Pronostico: Gol, quota 1,62.

Riepilogo della terzina

Fenerbahçe-Liverpool, ore 18:45: Gol a 1,45

Lens-Como, ore 21:00: Over 2,5 a 1,50

Porto-Napoli, ore 21:00: Gol a 1,62

Moltiplicatore finale: 3,52.