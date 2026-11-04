Dortmund, Arsenal e City: la terzina punta sugli attacchi

Il Betis ha risposto presente in tutte le prime tre giornate europee, segnando sette reti e vincendo anche sul campo del Lille. Il Gol valorizza la capacità di entrambe di costruire un risultato offensivo, senza legare la scelta al successo dei padroni di casa. L’assenza di Cucho Hernández pesa però sulle alternative degli spagnoli, che recentemente hanno anche pareggiato 0-0 contro il Celta.

Pronostico: Gol, quota 1,45.

Slavia Praga-Arsenal

Lo Slavia ha concesso almeno due reti in ciascuna delle prime tre partite di questa Champions. Il rendimento difensivo europeo dei cechi rende interessante l’Over 2,5 contro un Arsenal capace di segnare tre gol al Lille e due al Bayern nelle ultime due uscite della competizione.

La scelta può maturare attraverso una vittoria larga degli inglesi oppure con il contributo di entrambe. L’incognita riguarda soprattutto il ritmo della partita: l’Arsenal arriva da successi di campionato per 1-0 contro Nottingham Forest e Liverpool, oltre al 2-0 sull’Everton. L’assenza di Saka e le condizioni da valutare di Eze aggiungono cautela.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,62.

Lipsia-Manchester City

Il City ha segnato cinque gol all’AEK e tre all’Ipswich, ma nelle ultime cinque partite ufficiali ha sempre concesso almeno una rete. Il Lipsia presenta un andamento altrettanto variabile, tra il 4-0 all’Elversberg e le pesanti sconfitte contro Bayern e Real Madrid.

Questi risultati sostengono la possibilità di un punteggio largo. L’Over 3,5 resta però il passaggio più difficile della terzina: non bastano una partita piacevole o tre gol complessivi. Un elemento contrario arriva proprio dalle gare europee più pertinenti per sede, con il Lipsia vincente 1-0 nell’unico incontro interno e il City vittorioso 2-0 nell’unica trasferta.

Pronostico: Over 3,5, quota 1,74.

Riepilogo della terzina

Borussia Dortmund-Betis, ore 21:00: Gol a 1,45

Slavia Praga-Arsenal, ore 21:00: Over 2,5 a 1,62

Lipsia-Manchester City, ore 21:00: Over 3,5 a 1,74

Moltiplicatore finale: 4,09.