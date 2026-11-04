Pronostici Europa League, AZ Alkmaar-Juventus: le quote sorridono a Spalletti

Ha vinto ma non ha con... vinto la Juventus nell’ultima di campionato contro il Napoli mentre l’Az in Eredivisie non ha neanche vinto (e non vince da 4 partite consecutive nelle quali ha rimediato un pareggio e 3 sconfitte), figuriamoci se può aver con... vinto!

Comparazione quote: AZ-Juventus Over 2,5

Giovedì sera però si torna a giocare in Europa League e i risultati nazionali passano per 24 ore in secondo piano lasciando spazio alla situazione di classifica di questa competizione. L’undici di Alkmaar, nonostante i 6 punti all’attivo, ha poco per essere soddisfatto. Ha perso all’esordio contro il Sunderland e ha vinto i due incontri seguenti contro Hapoel Beer Sheva e Ararat Armenia che non sono certo avversari irresistibili. La Juventus è partita con un 5-0 al Nijmegen a cui ha fatto seguito il 2-1 al Celta per poi commettere un mezzo passo falso pareggiando in casa 2-2 contro il Rennes (totale 7 punti).

La trasferta bianconera in Olanda (fischio d'inizio alle 21.00) sembrerebbe offrire buone possibilità di successo ma, finora, è già accaduto che l’undici di Spalletti deludesse le aspettative. Magari proprio questi precedenti potrebbero suggerire un atteggiamento diverso che porti un risultato utile. Per le quote il 2 rende circa il doppio della posta in un match che, a prescindere dal segno finale, potrebbe regalare il Goal e/o l’Over 2,5. Il Goal di AZ-Juve si gioca a 1.67 su Eplay24, a 1.65 su Eurobet, a 1.62 su BetFlag.

L'Over 2,5 è a 1.76 su Eplay24, a 1.75 su Snai, a 1.73 su Betsson.