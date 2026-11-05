Pronostico Celta Vigo-Union St. Gilloise: belgi ancora imbattuti tra campionato e coppe

Il Celta Vigo , dopo un avvio in Europa League caratterizzato da 2 ko consecutivi (0-1 a Cipro contro l’Omonia e 1-2 in casa contro la Juventus) è andato a vincere a Glasgow contro il Celtic (2-1) conquistando i primi 3 punti in classifica.

Comparazione quote: Celta-Union St. Gilloise Goal+Over 2,5

Il quarto impegno, in programma giovedì 5 novembre alle ore 21.00, prevede la sfida con l'Union St. Gilloise, 7 punti nei primi 270’ di Europa League, che sta andando fortissimo visto che dall’inizio della stagione, tra tutte le competizioni (compreso il playoff di Champions League perso ai supplementari contro il Bodo dopo due pareggi), ha disputato 17 partite senza mai perdere (6 pareggi e 11 vittorie). Esito del match incerto ma Goal e Over 2,5 nell’aria. La combo che lega i due esiti di scommessa è in lavagna a 1.86 su Eplay24 e Netwin, a 1.95 su Snai.