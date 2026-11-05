Atalanta, prima il Kairat poi la sfida con l'ex Juric: Sarri super favorito contro i kazaki

Comparazione quote: Atalanta-Kairat No Goal

La panchina di Sarri, dopo i 2 pareggi e le 3 sconfitte nelle ultime 5 partite (0-2 in casa dell’Ajax compreso) appare sempre più traballante e il match di oggi (ore 18.45) contro il Kairat Almaty diventa fondamentale (ma probabilmente neanche essenziale vista la modesta caratura degli avversari) per proseguire l’avventura bergamasca. La Dea, dopo aver battuto 3-1 il Pafos all’esordio nella competizione ha poi perso, come si diceva prima, contro l’Ajax.

I kazaki hanno invece pareggiato all’esordio (1-1) contro l’ancora più modesto Riga perdendo poi in casa (1-5) contro il Panathinaikos. Come per il Milan anche qui quota irrisoria per l’1 mentre con il NoGoal l'offerta si alza. Sembra davvero il minimo che l’Atalanta possa regalare. Il No Goal di Atalanta-Kairat è offerto a 1.71 da Eplay24, a 1.67 da Eurobet, a 1.66 da Bwin.