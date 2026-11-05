Il Milan cerca continuità, a Bruxelles e Londra spazio ai gol
Il successo nel derby accompagna i rossoneri alla sfida con il Ferencváros. Anderlecht-Salisburgo e Crystal Palace-Hoffenheim completano una terzina con moltiplicatore 3,42. E ieri centrate le due proposte dedicate alla Champions League!
Ieri la Champions League ha regalato tutte partite spettacolari, come... da pronostico! A segno, infatti, sia la terzina con le partite di Como e Napoli che la terzina con Arsenal e Manchester City. Ecco i pronostici di oggi, riflettori puntati anche su Milan-Ferencvaros.
Anderlecht-Salisburgo
L’Anderlecht arriva dal 4-1 al Westerlo, una risposta al pesante ko subito sul campo del Gent. La squadra belga continua ad alternare risultati molto diversi, ma cinque delle sue ultime sei partite hanno prodotto almeno tre reti. Il Salisburgo presenta una tendenza ancora più marcata: sei Over 2,5 consecutivi, con 16 gol segnati e 10 subiti. Anche lontano da casa gli austriaci hanno recentemente concesso occasioni, come mostrano il 3-2 sul Bregenz e il 2-2 contro il Celje. La produzione offensiva e la discontinuità delle difese sostengono la scelta dell’Over.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,55.
Crystal Palace-Hoffenheim
Il Palace ha incassato 21 reti nelle prime nove giornate di Premier League, ma in Europa ha trovato maggiore continuità offensiva: otto gol in tre partite, segnando almeno due volte in ogni incontro. L’Hoffenheim ha mostrato qualità nel 3-0 al Lione, pur senza risolvere tutti i problemi di una stagione irregolare. Le assenze nel reparto arretrato tedesco aggiungono un elemento favorevole all’attacco inglese. Il Gol segue questa lettura: il Palace può sfruttare il campo, mentre gli ospiti hanno soluzioni per colpire una difesa che concede troppo.
Pronostico: Gol, quota 1,47.
Milan-Ferencváros
Il 3-1 all’Inter ha restituito fiducia al Milan, chiamato a migliorare un percorso europeo che finora ha portato una vittoria e due sconfitte. Il Ferencváros arriva invece a punteggio pieno, con nove reti realizzate e tre incassate. Le sue prime tre partite della fase campionato hanno sempre superato la soglia dei due gol complessivi. Gli ungheresi hanno dimostrato di poter segnare anche fuori casa, vincendo 3-1 sul campo del Celtic. L’Over 2,5 trova quindi sostegno nelle caratteristiche dell’avversario e nella ripresa offensiva rossonera.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,50.
Riepilogo della terzina
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Ore 18:45, Anderlecht-Salisburgo: Over 2,5, quota 1,55.
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Ore 18:45, Crystal Palace-Hoffenheim: Gol, quota 1,47.
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Ore 18:45, Milan-Ferencváros: Over 2,5, quota 1,50.
Moltiplicatore totale: 3,42.
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