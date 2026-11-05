L’Ajax viaggia con i gol, il Celtic deve rispondere al Besiktas

Il Midtjylland ha vinto le ultime tre partite segnando otto reti e subendone cinque. I successi per 3-2 contro Lyngby e Nordsjaelland, intervallati dal 2-1 sull’Odense, descrivono una squadra efficace davanti ma poco continua nella protezione della propria porta. L’Ajax ha registrato sei Over 2,5 nelle ultime sei trasferte , con una media di 3,5 gol realizzati. Il dato esterno degli olandesi sostiene la previsione, anche se resta un elemento contrario: nelle prime due giornate della fase campionato di Conference il Midtjylland ha prodotto soltanto una rete.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,46.

Lillestrøm-Viktoria Plzen

Il Plzen arriva da un 4-0 sul campo del Banik Ostrava e dal precedente 6-1 in coppa contro lo Jihlava. Il diverso livello degli avversari impone di pesare quei risultati, ma la tendenza resta chiara: cinque Over 2,5 consecutivi e almeno una rete segnata in ciascuna partita. Il Lillestrøm ha reagito allo 0-6 con la Real Sociedad vincendo tre gare, senza però cancellare le incertezze mostrate in casa. Le ultime tre uscite interne sono terminate 0-6, 3-2 e 2-1. L’Over segue soprattutto la vulnerabilità delle difese.

Pronostico: Over 2,5, quota 1,54.

Celtic-Besiktas

Il Celtic ha perso tutte le prime tre partite di Europa League, segnando una volta in ogni incontro e incassando complessivamente nove reti. Il Besiktas presenta un rendimento superiore, ma ha comunque subito gol in ciascuna giornata: 4-1 al Marsiglia, 3-2 all’Hoffenheim e 2-2 con il Crystal Palace. Entrambe hanno sempre registrato il Gol nella fase campionato. Gli scozzesi devono cercare punti davanti al proprio pubblico, mentre i turchi hanno già dimostrato di saper incidere in trasferta. Il problema principale del Celtic rimane la tenuta difensiva.

Pronostico: Gol, quota 1,48.

Riepilogo della terzina

Ore 18:45, Midtjylland-Ajax: Over 2,5, quota 1,46 .

Ore 18:45, Lillestrøm-Viktoria Plzen: Over 2,5, quota 1,54 .

Ore 21:00, Celtic-Besiktas: Gol, quota 1,48.

Moltiplicatore totale: 3,33.