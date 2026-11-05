L’Ajax viaggia con i gol, il Celtic deve rispondere al Besiktas
Le trasferte degli olandesi e le difficoltà difensive di scozzesi e cechi orientano le scelte. Midtjylland-Ajax, Lillestrøm-Plzen e Celtic-Besiktas valgono un moltiplicatore di 3,33
Midtjylland-Ajax
Il Midtjylland ha vinto le ultime tre partite segnando otto reti e subendone cinque. I successi per 3-2 contro Lyngby e Nordsjaelland, intervallati dal 2-1 sull’Odense, descrivono una squadra efficace davanti ma poco continua nella protezione della propria porta. L’Ajax ha registrato sei Over 2,5 nelle ultime sei trasferte, con una media di 3,5 gol realizzati. Il dato esterno degli olandesi sostiene la previsione, anche se resta un elemento contrario: nelle prime due giornate della fase campionato di Conference il Midtjylland ha prodotto soltanto una rete.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,46.
Lillestrøm-Viktoria Plzen
Il Plzen arriva da un 4-0 sul campo del Banik Ostrava e dal precedente 6-1 in coppa contro lo Jihlava. Il diverso livello degli avversari impone di pesare quei risultati, ma la tendenza resta chiara: cinque Over 2,5 consecutivi e almeno una rete segnata in ciascuna partita. Il Lillestrøm ha reagito allo 0-6 con la Real Sociedad vincendo tre gare, senza però cancellare le incertezze mostrate in casa. Le ultime tre uscite interne sono terminate 0-6, 3-2 e 2-1. L’Over segue soprattutto la vulnerabilità delle difese.
Pronostico: Over 2,5, quota 1,54.
Celtic-Besiktas
Il Celtic ha perso tutte le prime tre partite di Europa League, segnando una volta in ogni incontro e incassando complessivamente nove reti. Il Besiktas presenta un rendimento superiore, ma ha comunque subito gol in ciascuna giornata: 4-1 al Marsiglia, 3-2 all’Hoffenheim e 2-2 con il Crystal Palace. Entrambe hanno sempre registrato il Gol nella fase campionato. Gli scozzesi devono cercare punti davanti al proprio pubblico, mentre i turchi hanno già dimostrato di saper incidere in trasferta. Il problema principale del Celtic rimane la tenuta difensiva.
Pronostico: Gol, quota 1,48.
Riepilogo della terzina
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Ore 18:45, Midtjylland-Ajax: Over 2,5, quota 1,46.
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Ore 18:45, Lillestrøm-Viktoria Plzen: Over 2,5, quota 1,54.
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Ore 21:00, Celtic-Besiktas: Gol, quota 1,48.
Moltiplicatore totale: 3,33.
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