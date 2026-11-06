Il pronostico di Ascoli-Palermo: i ragazzi terribili di Tomei sulla strada della capolista

Il pareggio tra Modena e Mantova, due delle inseguitrici del Palermo capolista, è stato il risultato perfetto per la squadra allenata da Pippo Inzaghi. La vittoria in rimonta contro il Vicenza ha permesso ai rosanero di volare a più sei sul Modena di Andrea Belotti. Otto vittorie e due pareggi lo score del Palermo, che fin qui sta dimostrando sul campo di essere la grande favorita per la promozione in Serie A. Il torneo cadetto però è lungo e pieno di insidie e già stasera il Palermo dovrà respingere la minaccia… marchigiana.