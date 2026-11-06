Bundesliga, Amburgo-M'gladbach: il segno da provare può rendere fino a 2.35 volte la posta

Finalmente, dopo 6 giornate, ecco i primi 4 punti nelle ultime due esibizioni. Anche così, però, il M’gladbach resta ultimo nella classifica di Bundesliga nonostante le 11 reti realizzate ma le ben 22 incassate (peggior difesa del campionato). Stasera, nell’anticipo della nona giornata , il Borussia va a far visita a un Amburgo che di punti all’attivo ne ha 9 grazie a un tris di vittorie consecutive (contro Colonia, Hoffenheim e Stoccarda) in mezzo alle prime 3 sconfitte di inizio stagione e le ultime due nelle ultime due esibizioni (ma queste entrambe in trasferta).

Comparazione quote: Amburgo-M'gladbach segno 1

Proprio questa ultima considerazione sembra rendere complesso il compito del M’gladbach che, vale la pena ricordarlo, dopo aver collezionato 7 Over 2,5 nelle prime 7 giornate, ha finalmente festeggiato il primo Under 2,5 sabato scorso (0-0 casalingo contro il Paderborn). L’Amburgo non lo aveva mai fatto prima ma da 4 gare chiude il primo tempo in parità mentre il M’gladbach è senza 1 al 45’ da 5 turni di fila (ci si potrebbe fare un pensierino). Per le quote è la squadra di casa a partire coi favori del pronostico e l’1 risulta particolarmente intrigante: vale 2.35 per Eplay24 e GoldBet, 2.30 per Bwin.