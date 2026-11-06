Serie B, Mantova-Verona: migliori quote e consigli su cosa giocare

Oltre ad Ascoli-Palermo, l’undicesima giornata di Serie B regala un'altra sfida importante per l’alta classifica come Mantova-Verona. I padroni di casa dopo un super avvio hanno accusato un fisiologico calo di rendimento: una sola vittoria nelle ultime quattro giornate, ottenuta tra l’altro in trasferta contro l’Entella. Al contrario, l'Hellas è in netta ripresa con due vittorie e due pareggi alle spalle. Ecco il pronostico di Mantova-Verona, in programma sabato 7 novembre alle ore 17.15.