Gol tra Ascoli e Tolosa, il Siviglia completa la terzina

Il Palermo arriva al Del Duca con otto vittorie nelle prime dieci giornate e un attacco capace di trovare soluzioni anche quando la partita si complica. Il recente successo in rimonta sul Vicenza conferma questa capacità. L’Ascoli, però, ha sempre segnato nelle gare casalinghe di campionato e può mettere alla prova la retroguardia rosanero. La squadra marchigiana ha anche la miglior difesa del torneo, con appena sei reti subite: un elemento che invita a preferire il Gol, valido anche con l’1-1, rispetto a combinazioni più esigenti.

Pronostico: Gol, quota 1,52.

Tolosa-Strasburgo

I numeri esterni dello Strasburgo sono il punto di partenza: otto reti realizzate e tredici incassate nelle cinque trasferte di campionato. Una squadra che trova la porta, ma concede parecchio, reduce dal netto 5-1 sull’Auxerre. Il Tolosa deve invece interrompere una serie di due giornate senza segnare. Le difficoltà difensive degli ospiti possono offrire l’occasione per riuscirci, mentre dall’altra parte lo Strasburgo dispone degli argomenti offensivi per rispondere. La scelta è una rete per parte, senza vincoli sul vincitore.

Pronostico: Gol, quota 1,52.

Siviglia-Alavés

L’Alavés non ha ancora vinto in trasferta e lontano da casa subisce mediamente 2,20 gol a partita. Il Siviglia può sfruttare queste difficoltà, pur arrivando all’appuntamento con un rendimento tutt’altro che lineare. Il fattore campo orienta la scelta verso gli andalusi, ai quali chiediamo anche una partita da almeno due reti complessive. La combinazione comprende risultati come 2-0 e 2-1, ma esclude il successo minimo per 1-0. È la selezione più impegnativa della terzina, con una quota che riflette il doppio requisito.

Pronostico: 1 + Over 1,5, quota 2,50.

La terzina

Ore 20:30, Ascoli-Palermo: Gol, quota 1,52.

Ore 20:45, Tolosa-Strasburgo: Gol, quota 1,52.

Ore 21:00, Siviglia-Alavés: 1 + Over 1,5, quota 2,50.

Moltiplicatore totale indicativo: x5,78.