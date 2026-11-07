Inter-Como, chi esulterà tra Chivu e Fabregas? Quote e pronostico

Dopo il ko nel derby l’Inter si è rialzata in Europa (3-0 al Feyenoord) ma adesso trova sulla sua strada, in Serie A, una squadra in formissima come il Como . I lariani sono stati indiscussi protagonisti del midweek europeo in virtù del 9-1 da record rifilato al Lens . Un segnale di forza che Fabregas recapita a Chivu , accendendo così un match a cui i nerazzurri arrivano con due punti di vantaggio in classifica rispetto ai lariani. Ecco il pronostico di Inter-Como , in programma domenica 8 novembre alle ore 18.00.

Comparazione quote: Inter-Como Goal+Over 2,5

In campionato, al Meazza, l’Inter ha sempre vinto e fatto registrare l’Over 2,5. Il Como ha in scia 4 successi di fila e, al pari dell’Inter, ha perso solo una volta, a Frosinone, unica occasione in cui i lariani hanno subìto più di una rete in un singolo incontro.

Secondo i bookmaker è favorita la squadra campione d’Italia, con l’1 a 1.84 sulla lavagna di Eplay24, a 1.80 su Bwin e William Hill. Il 2 del Como invece è bancato a 3.70 da BetFlag, MarathonBet e Planetwin. Difficile ipotizzare che una delle due formazioni possa restare a secco di reti: Goal e Over 2,5 si possono provare anche in combo: quota 1.64 su Eplay24 e Netwin, 1.67 su Sisal.