Lipsia forte in casa, City alla prova Forest: il tris parte da Torino

Torino-Lecce

Il Torino cerca una risposta dopo le sconfitte contro Como e Frosinone, mentre il Lecce ha perso quattro delle ultime cinque giornate. Nessuna delle due difese offre indicazioni rassicuranti: i granata hanno incassato dieci gol in cinque partite casalinghe, i salentini nove nelle cinque trasferte. Il Gol tiene conto di queste fragilità e della possibilità di una gara nella quale entrambe trovino occasioni. Resta il limite dell’attacco ospite, chiamato a essere più continuo e a compensare le assenze.

Pronostico: Gol a quota 1,66.

Lipsia-Augsburg

Diciotto reti segnate e zero subite nelle prime quattro gare interne raccontano quanto il Lipsia abbia costruito davanti al proprio pubblico. L’Augsburg conserva una discreta capacità realizzativa, ma non vince da sei turni e concede troppo per affrontare questa trasferta senza preoccupazioni. La superiorità del Lipsia emerge soprattutto nella produzione offensiva, anche se il recente impegno di Champions e le condizioni di Nusa possono incidere sulle scelte iniziali. Il segno 1 rimane la soluzione preferita, senza aggiungere condizioni sul numero di reti.

Pronostico: 1 a quota 1,40.

Nottingham Forest-Manchester City

La trasferta di Nottingham offre al City l’occasione per ripartire dopo le battute d’arresto contro Aston Villa e Brighton. Il Forest arriva da cinque giornate senza vittorie e in casa non ha ancora trovato il gol. Gli ospiti hanno un bilancio esterno di tre successi su quattro, ma dovranno evitare le distrazioni difensive emerse nelle ultime settimane. Haaland e la qualità dei giocatori alle sue spalle orientano verso il 2; il minor riposo del City impedisce comunque di sottovalutare la partita.

Pronostico: 2 a quota 1,70.

Riepilogo

Torino-Lecce, ore 15:00: Gol a 1,66 .

Lipsia-Augsburg, ore 15:30: 1 a 1,40 .

Nottingham Forest-Manchester City, ore 18:30: 2 a 1,70.

Moltiplicatore finale: 3,95.