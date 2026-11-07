Bologna alla prova Parma, attacchi protagonisti a Stoccarda e Roma
Al successo esterno dei rossoblù si affiancano due mercati sulle reti, con Stoccarda-Werder Over 3,5 a richiedere il contributo offensivo più consistente
Parma-Bologna
Il Bologna ha trovato continuità proprio lontano da casa, vincendo le ultime tre trasferte di campionato. Il 4-2 sul Milan e il 2-0 a Cagliari mostrano una squadra capace di costruire occasioni anche fuori dal proprio stadio. Il Parma resta meno produttivo al Tardini, dove ha segnato tre gol in cinque incontri, e deve rinunciare alla qualità di Bernabé nella manovra. Il recente 3-0 sull’Atalanta è però un segnale di ripresa reale: il Bologna dovrà confermare il proprio momento contro un avversario più fiducioso.
Pronostico: 2 a quota 1,70.
Stoccarda-Werder Brema
Le ultime cinque partite di Bundesliga del Werder comprendono due 3-2, due 2-2 e un 2-0. La frequenza di gare aperte rende interessante una linea superiore al consueto Over 2,5. Anche lo Stoccarda ha appena giocato un incontro da sei reti contro il Leverkusen, ma resta discontinuo e ha mancato il gol in tre delle ultime cinque giornate. Servono almeno quattro reti complessive: la scelta accetta questo rischio, sostenuta anche dalle difficoltà dello Stoccarda nel centrocampo privo di Stiller.
Pronostico: Over 3,5 a quota 1,78.
Roma-Sassuolo
La Roma ha segnato nove gol nelle ultime due giornate, concedendone però quattro. Il Sassuolo ha una difesa in grave difficoltà, ma ha comunque trovato due reti sia contro la Lazio sia contro la Fiorentina. Questi segnali orientano verso entrambe a segno, più che verso una porta giallorossa inviolata. Berardi non è disponibile, un’assenza che riduce il potenziale degli ospiti; restano Laurienté e il ritorno di Thorstvedt per cercare spazi contro una Roma impegnata anche in Europa durante la settimana.
Pronostico: Gol a quota 1,56.
Riepilogo
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Parma-Bologna, ore 18:00: 2 a 1,70.
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Stoccarda-Werder Brema, ore 18:30: Over 3,5 a 1,78.
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Roma-Sassuolo, ore 20:45: Gol a 1,56.
Moltiplicatore finale: 4,72.
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