Difese sotto esame: Napoli, Monza e Genova chiamano le reti
Il lunch match domenicale del Maradona apre il programma, seguito dalle sfide delle 15 a Monza e Genova, una tris ricca di gol
Napoli-Lazio
Il Napoli deve reagire alle sconfitte contro Juventus e Porto, ma affronta la capolista in piena emergenza difensiva. La Lazio ha mostrato continuità realizzativa, segnando almeno due volte nelle ultime otto giornate, e può sfruttare le difficoltà di un avversario senza porta inviolata da sei gare ufficiali. Dall’altra parte, De Bruyne e Hojlund offrono al Napoli le risorse per trovare una risposta. L’assenza di Zaccagni pesa sui biancocelesti, mentre la loro tenuta difensiva resta il principale ostacolo al Gol.
Pronostico: Gol a quota 1,57.
Monza-Atalanta
Il Monza ha realizzato nove gol e ne ha subiti otto nelle prime quattro partite casalinghe. L’Atalanta fuori casa ha segnato cinque volte e incassato nove reti in quattro incontri, senza riuscire a vincere. Sono numeri che suggeriscono di guardare al totale dei gol, anche alla luce delle ultime cinque giornate di entrambe, tutte terminate con almeno tre reti. Le assenze nella difesa bergamasca sostengono l’Over 2,5, mentre il carico europeo può rendere meno brillante anche la produzione offensiva ospite.
Pronostico: Over 2,5 a quota 1,45.
Genoa-Milan
Il Genoa ritrovato da De Rossi mette alla prova un Milan capace di alternare prestazioni convincenti e cadute inattese. I rossoblù arrivano da tre vittorie consecutive, mentre gli ospiti devono assorbire lo stop di giovedì contro il Ferencvaros. Il Gol è uscito in quattro delle cinque trasferte rossonere di campionato, un’indicazione più utile dei precedenti lontani nel tempo. Il Milan conserva qualità per segnare, ma affronta un avversario più riposato e fiducioso. Il miglioramento difensivo del Genoa rimane il rischio principale.
Pronostico: Gol a quota 1,95.
Riepilogo
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Napoli-Lazio, ore 12:30: Gol a 1,57.
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Monza-Atalanta, ore 15:00: Over 2,5 a 1,45.
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Genoa-Milan, ore 15:00: Gol a 1,95.
Moltiplicatore complessivo: 4,44.
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