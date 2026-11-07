Pronostico Torino-Lecce, ecco chi è favorito tra Abate e Di Francesco

Il Monza in casa, Venezia e Udinese in trasferta. Per il Lecce, finora, sono queste le uniche vittorie centrate in campionato e tutte arrivate soltanto contro le ultime tre della classe. Oggi ai pugliesi tocca la trasferta di Torino contro i granata di Abate che in classifica sono 4 punti più sopra (13 gli uni, 9 gli altri) e sono reduci da un doppio ko per mano del Como prima (1-3) e del Frosinone (0-2) poi. Le due sconfitte toriniste sono arrivate dopo un poker di risultati utili (un pareggio a cui hanno fatto seguito 3 vittorie) che lasciavano ipotizzare un ulteriore balzo in classifica mentre invece è arrivata una frenata totale.