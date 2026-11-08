Serie C, Picerno-Bari: tris Di Deo o scatto Rastelli? Ecco il pronostico

I campionati si fermano per lasciare spazio alle nazionali e, come accade in questi casi, il programma del lunedì vede in primo piano i posticipi della Serie C . Nel girone C il Bari di Massimo Rastelli è come imprigionato nel limbo dei pareggi : se ne contano tre di fila, l’ultimo dei quali al San Nicola contro la Scafatese (1-1). I pugliesi lunedì sera devono fare i conti con il Picerno , letteralmente rinato con l’arrivo di mister Di Deo : due successi consecutivi contro Salernitana (3-0 casalingo) e Cavese (2-1 esterno). Ecco il pronostico di Picerno-Bari .

Comparazione quote: Picerno-Bari X primo tempo o X finale

Rastelli deve far fronte anche all’emergenza infortuni, con l’assenza di Mantovani a restringere ulteriormente le possibili opzioni in difesa.

Al netto di questo, il Bari ha subìto 8 reti in 12 giornate (miglior difesa del torneo), solo 15 però i gol segnati. Le statistiche dicono che i Galletti hanno in scia un poker di Under 2,5, esito che invece il Picerno tra le mura amiche non ha ancora mai collezionato: 6 partite al Donato Curcio e altrettanti Over 2,5.

Resiste, poi, lo “zero” del Picerno con riferimento al segno X: 6 vittorie e 6 sconfitte. In un match aperto - sulla carta - a qualsiasi risultato la divisione della posta non si può escludere: l’esito X primo tempo o X finale si gioca a 1.65 su Eplay24, a 1.50 su Snai e Sisal.