La forza del Brighton e i gol nei big match di San Siro e Firenze

Il Brighton ha costruito un rendimento casalingo convincente: tre successi e un pareggio in quattro partite, con tredici reti segnate. Le vittorie contro Arsenal e Crystal Palace mostrano la capacità di mettere in difficoltà anche avversari di livello. Il Brentford ha però pareggiato tutte le quattro trasferte , dimostrandosi difficile da superare. Il segno 1 valorizza la produzione offensiva dei padroni di casa, ma deve fare i conti con le assenze e con il minor recupero dopo la trasferta europea di Getafe.

Pronostico: 1 a quota 1,90.

Inter-Como

L’Inter cerca continuità dopo la risposta europea al derby perso, mentre il Como arriva con fiducia e una produzione offensiva di alto livello. Il dato per sede sostiene il Gol: entrambe a segno in quattro delle cinque gare casalinghe nerazzurre e in cinque delle sei trasferte lariane. Nico Paz e Douvikas sono i riferimenti del Como, mentre Thuram e Pio Esposito sono attesi nell’attacco interista privo di Lautaro. La tenuta difensiva degli ospiti impedisce di considerare scontato lo scambio di reti, ma l’incrocio resta interessante.

Pronostico: Gol a quota 1,44.

Fiorentina-Juventus

La Fiorentina ha ritrovato il successo segnando quattro gol al Sassuolo, ma continua a concedere: entrambe le squadre sono andate a segno in tutte le ultime cinque giornate dei viola. La Juventus arriva dalla vittoria europea di Alkmaar e dispone di meno giorni di recupero. Le assenze bianconere impongono cautela, soprattutto per il peso di Yildiz nella creazione offensiva. La scelta Gol si fonda sulla fragilità difensiva della Fiorentina e sulla sua continuità realizzativa recente, pur contro una Juve meno abituata a questo esito.

Pronostico: Gol a quota 1,52.

Riepilogo

Brighton-Brentford, ore 15:00: 1 a 1,90 .

Inter-Como, ore 18:00: Gol a 1,44 .

Fiorentina-Juventus, ore 20:45: Gol a 1,52.

Moltiplicatore complessivo: 4,16.