Il Montenegro di Krstovic batte la Lettonia? Ecco il parere dei bookie
Sempre giovedì e sempre in League C ma nel gruppo 2 si gioca anche Montenegro-Lettonia, testacoda del girone con l’undici slavo primo con 10 punti e quello baltico invece ultimo con un solo punto all’attivo (conquistato contro Cipro).
Comparazione quote: Montenegro-Lettonia No Goal
Il Montenegro all’andata ha vinto a Riga per 2-1 e, dopo aver vinto in trasferta, non sembra poter avere difficoltà a concedere il bis davanti ai propri tifosi, un bis che aprirebbe verosimilmente le porte alla promozione nella League superiore. Da provare non solo l’1 (quota 1.33) ma anche il No Goal, offerto a 1.58 da Eplay24, a 1.57 da Bwin, a 1.55 da Planetwin.
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