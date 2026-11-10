Gol ad Amsterdam, Scozia a caccia del successo e prudenza in Bulgaria  

L’Olanda ha segnato e subito almeno una rete in tutte e quattro le partite del girone. Il precedente con la Grecia è terminato 2-2, mentre gli ellenici hanno trovato il gol in entrambe le trasferte già disputate. L’assenza di Van Dijk aggiunge un’incognita alla difesa olandese; sul fronte offensivo manca anche Brobbey. Il Gol consente di seguire la capacità delle due nazionali di costruire occasioni senza legare il pronostico a una vincente. La principale alternativa è una Grecia più prudente, capace di abbassare il ritmo come già avvenuto contro la Germania.

Pronostico: Gol a quota 1,68.

Scozia - Macedonia del Nord: successo interno con porta inviolata

La Macedonia del Nord ha perso tutte e quattro le gare del raggruppamento senza riuscire a segnare. La Scozia ha già vinto il confronto d’andata per 2-0 e ritrova McTominay e Adams, mentre in difesa Porteous prende il posto dell’indisponibile Welsh. La combinazione 1 + No Gol richiede una vittoria scozzese senza reti subite e comprende anche l’1-0, risultato da tenere in considerazione alla luce della produzione offensiva dei padroni di casa. La condizione è però precisa: un solo gol macedone renderebbe perdente la selezione, anche in caso di successo della Scozia.

Pronostico: 1 + No Gol a quota 1,66.

Bulgaria - Islanda: solidità ospite e difficoltà nella finalizzazione

L’Islanda ha subito una sola rete nelle prime quattro giornate, mentre la Bulgaria ne ha realizzate tre. Il quadro suggerisce una partita nella quale i padroni di casa potrebbero faticare a trovare continuità offensiva. Agli islandesi manca Albert Guðmundsson, assenza che riduce le alternative nella rifinitura e sostiene la lettura dell’Under 2,5. Il precedente 3-0 dell’andata impedisce però di considerare scontato un punteggio contenuto. La selezione punta su uno sviluppo più equilibrato, con risultati come 0-1, 1-1 e 0-2 compatibili con la soglia scelta.

Pronostico: Under 2,5 a quota 1,70.

Riepilogo

Olanda - Grecia: Gol, quota 1,68.

Scozia - Macedonia del Nord: 1 + No Gol, quota 1,66.

Bulgaria - Islanda: Under 2,5, quota 1,70.

Moltiplicatore teorico complessivo: 4,74.