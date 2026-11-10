Inghilterra-Croazia, vittoria e clean sheet per i Tre Leoni? Quote e pronostico

Tutto più o meno già deciso nel gruppo 3 della League A di Nations League . Il dubbio (ma fino a un certo punto) riguarda chi tra Spagna e Inghilterra arriverà primo e chi secondo ma gli iberici, avendo già vinto a Londra, sembrano in evidente vantaggio.

Comparazione quote: Inghilterra-Croazia 1+No Goal

Poi c’è il discorso su chi tra Croazia e Repubblica Ceca retrocederà direttamente e chi, invece, sarà chiamata allo spareggio (ma, anche qui, l’undici slavo è in vantaggio avendo conquistato i 3 punti nello scontro diretto a Praga). Tradotto... la classifica dice Spagna 12, Inghilterra 9, Croazia 3, Repubblica Ceca 0. Il penultimo turno della fase a gironi vede giovedì sera l’Inghilterra ospitare la Croazia e i risultati maturati finora, come si diceva all’inizio, lasciano ben poco spazio a considerazioni e valutazioni.

Nel match di andata, il 3 ottobre scorso, Bellingham e compagni si sono imposti a Fiume per 7-0 chiudendo con ben 10 tiri a 1 nello specchio della porta, 19 tiri totali a 12, 12 grandi occasioni a 1 e 6 calci d’angolo a 1. In questa gara di ritorno, nella splendida cornice di Wembley, le premesse per il bis ci sono tutte. Magari con un punteggio più contenuto e considerando anche il No Goal visto che l’Inghilterra nelle ultime 3 esibizioni ha realizzato 12 reti senza incassarne alcuna.

La combo 1+No Goal è in lavagna a 2.02 su Eplay24 e StarYes, a 2.05 su Sisal.