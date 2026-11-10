Pronostico Slovacchia-Isole Far Oer, segno 1 dalla quota contenuta e allora...
L’altra partita riguarda invece il gruppo 3 dove la Slovacchia, 10 punti, ha pressoché raggiunto l’obiettivo promozione anche se la matematica non gli permette ancora di festeggiare. Paradossalmente il rischio aggancio (più teorico che pratico) viene dalle Isole Far Oer, proprio l’avversario di venerdì, che ha solo 4 punti in classifica ma èl’unica nazionale che è riuscita a pareggiare con la Slovacchia (1- 1) e che risulta ancora imbattuta perché ha pareggiato anche tutte le altre tre gare fin qui disputate.
Comparazione quote: Slovacchia-Isole Far Oer Goal
Se dovesse vincere a Kosice sarebbe in vantaggio negli scontri diretti e avanti in caso di arrivo a pari merito. Una ipotesi più da fantacalcio che reale ma che, doverosamente, andava esposta. Così come il fatto che, anche con un solo punto, la Slovacchia tornerebbe nella League B con un turno di anticipo. L’1 paga pochissimo, le due squadre sono sempre andate a segno e il Goal rende più del doppio. Per la precisione, 2.13 su Eplay24, 2.10 su Eurobet e Bwin.
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