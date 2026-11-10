Serie A, quote scudetto aggiornate: Inter in pole position, Roma e Lazio...

Non era mai successo che due squadre della stessa città fossero ancora imbattute dopo 11 giornate di campionato. Lazio (29 punti) e Roma (27) sono riuscite nell’impresa ed è così che la Capitale lancia il guanto di sfida ai campioni d’Italia dell’ Inter , “schiacciati” nella morsa di Lazio e Roma con i loro 28 punti. Ecco come sono cambiate le quote Antepost relative al Vincente Serie A 2026/27 .

Comparazione quote: Inter vincente Serie A 2026/27

L’Inter di Cristian Chivu partiva con i gradi di favorita alla vigilia del campionato e ancora oggi, secondo i bookmaker, resta la squadra da battere. Lo scudetto ai nerazzurri vale 1.55 per Eplay24, 1.57 per Snai, 1.33 per Eurobet. Quote in picchiata rispetto all’inizio della stagione quando l’Inter si giocava mediamente a 2.00/2.50.

Col passare delle settimane però, i giallorossi di Gasperini hanno scalato posizioni nella graduatoria stilata dai bookie. La Roma, miglior attacco del campionato con 31 gol all’attivo, rappresenta oggi la principale antagonista dell’Inter nella corsa al Tricolore. Gasperini lo ha dichiarato dopo Roma-Sassuolo: non firmerebbe per un secondo posto. Il mister vede la sua Roma competitiva per il massimo traguardo. Vale 5 volte la posta (per Eplay24, Eurobet e Snai) l’ipotesi che siano Malen e compagni a chiudere davanti a tutti a fine torneo.

Prima in classifica, la Lazio di Gattuso è solo la quarta favorita nelle “Antepost scudetto”. Il titolo ai biancocelesti si gioca a 12, leggermente più accreditato il Como di Fabregas (dato a 10) reduce dalla sconfitta nella super sfida con l’Inter. Le altre? Il Milan è a 14, la Juve tra 25 e 50, il Napoli addirittura a 100.