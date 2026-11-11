Spagna e Belgio, il percorso Multigol passa anche da Tirana

Il Belgio ha già dimostrato di poter sfruttare queste fragilità, vincendo il primo confronto 3-0. Il rientro di De Bruyne dalla squalifica aggiunge una soluzione alla costruzione offensiva. Il Multigol 3-6 resta comunque esposto a una possibile svolta più prudente dei turchi: una gara chiusa sullo 0-2 lascerebbe il totale sotto la soglia richiesta.

Pronostico: Multigol totale 3-6, quota 1,53.

Repubblica Ceca-Spagna: Multigol 2-4

Alle 20:45 la Spagna si presenta con quattro vittorie in altrettante giornate. La Repubblica Ceca ha invece perso ogni incontro, segnando due reti e subendone dieci.

Le quattro partite dei cechi sono rimaste tutte nella fascia 2-4, compreso il 3-1 subito nel primo confronto con gli spagnoli. La selezione permette di coprire anche un successo esterno senza gol dei padroni di casa. Il pericolo maggiore arriva dalla capacità della Spagna di accelerare: due delle sue quattro gare nel girone hanno raggiunto cinque reti complessive.

Pronostico: Multigol totale 2-4, quota 1,53.

Albania-Finlandia: Multigol 2-4

A Tirana si gioca alle 20:45. L’Albania ha vinto entrambe le partite casalinghe del girone, segnando quattro reti e subendone una. Il campione è limitato a due incontri, ma si inserisce in un percorso nel quale ogni gara albanese ha prodotto due o tre gol.

La Finlandia ha battuto gli albanesi 2-1 nel primo confronto, favorito anche dalla lunga superiorità numerica. La fascia 2-4 comprende sia una vittoria senza reti al passivo sia un risultato con entrambe a segno. Resta da considerare la possibilità di un incontro più chiuso, soprattutto se nessuna delle due riuscisse a sbloccarlo nella prima parte.

Pronostico: Multigol totale 2-4, quota 1,57.

Riepilogo della tripla

Turchia-Belgio: Multigol 3-6 a 1,53

Repubblica Ceca-Spagna: Multigol 2-4 a 1,53

Albania-Finlandia: Multigol 2-4 a 1,57

Moltiplicatore finale: 3,68.