Il pronostico di Slovenia-Svizzera: con un pareggio gli elvetici sono promossi nella League A di Nations League

Comparazione quote: Slovenia-Svizzera segno 2

Una Slovenia che segue la Svizzera capolista del gruppo 1 (a quota 12 punti) con 7 punti all’attivo e che, a meno di un miracolo, si gioca il secondo posto (quello riservato allo spareggio retrocessione/ promozione) con la Scozia che di punti ne ha 4. All’andata, a Lucerna, la Svizzera si è imposta per 2-1 e, dall’alto delle sue 11 reti realizzate e soltanto 1 subìta finora, vanta il miglior attacco e la migliore difesa del girone. La Slovenia ha messo a segno in tutto 5 reti e ne ha incassate 3, una differenza notevole rispetto alla nazionale rossocrociata che spiega anche perché le quote assegnano al 2 le maggiori chance di uscita. La vittoria della Svizzera è offerta a 1.70 da Eplay24, a 1.68 da BetFlag, a 1.67 da Snai.