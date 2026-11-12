Il pronostico di Georgia-Ungheria: segno 2 dalla quota interessante

Molto probabilmente per conoscere il nome della promossa in League A del gruppo 2 della League B bisognerà attendere gli ultimi novanta minuti di gioco. A due gare dalla fine soltanto la Georgia è fuori dai giochi (è ultima con 2 punti in classifica) mentre l’Irlanda del Nord conduce con 8 punti seguita dall’Ungheria a 7 e l’Ucraina a 4.

Comparazione quote: Georgia-Ungheria segno 2

Sabato il fanalino di coda del girone ospiterà l’Ungheria e lo farà senza Kvarathskelia, il suo giocatore più prestigioso, che resterà lontano dai campi ancora a lungo a causa della rottura del legamento del crociato anteriore del ginocchio destro. Un handicap notevole che, nonostante la matematica ancora non li condanni, riduce però ulteriormente le chances dei georgiani di evitare la retrocessione nella League inferiore. Nel match d’andata la sfida tra Georgia e Ungheria si è chiusa con la vittoria dei magiari per 1-0 con la nazionale di Budapest che ha concesso il bis, qualche giorno dopo, battendo anche l’Ucraina per 2-1.

Sempre Under 2,5 per la Georgia nei 4 incontri fin qui disputati mentre l’Ungheria ha regalato l’Over 2,5 all’ultima uscita dopo 3 Under 2,5 consecutivi iniziali.

Per superare l’Irlanda del Nord e conquistare il primo posto, già sabato oppure nello scontro diretto successivo che chiuderà la fase a gironi, l’Ungheria deve per forza vincere a Tbilisi. Impresa possibile con un segno 2 dalla quota anche interessante. ll colpo esterno dell'Ungheria vale 2.47 per Eplay24, 2.43 per DomusBet, 2.40 per Bwin.