Inghilterra e Albania, due strade diverse per una doppia da gol
Wembley e Tirana ospitano i due appuntamenti di questa proposta entrambe alle 20:45. Su Inghilterra-Croazia la scelta riguarda l’intera partita; per Albania-Finlandia l’attenzione si concentra sui gol del secondo tempo
Inghilterra-Croazia: Over 3,5
Il successo inglese per 7-0 all’andata pesa nella lettura del confronto, ma l’Over 3,5 non richiede di ripetere quella goleada. Servono quattro reti complessive e l’attacco inglese, autore di 14 gol nelle prime quattro giornate, rappresenta il principale argomento a favore. Un eventuale gol croato potrebbe aiutare il totale, mentre una gara controllata a lungo dai padroni di casa renderebbe più difficile superare la soglia.
Pronostico: Over 3,5, quota indicativa 2,20.
Albania-Finlandia: Over 1,5 secondo tempo
L’Albania guida il gruppo con nove punti, due in più della Finlandia. Il precedente è terminato 2-1 per i finlandesi, ma la loro difesa ha concesso appena due reti nelle prime quattro giornate: il confronto presenta quindi anche elementi favorevoli a una gara prudente. La selezione punta su una ripresa più aperta, nella quale la ricerca del risultato produca almeno due gol complessivi.
Pronostico: Over 1,5 secondo tempo, quota indicativa 2,65.
Riepilogo della doppia
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Inghilterra-Croazia: Over 3,5, quota 2,20.
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Albania-Finlandia: Over 1,5 secondo tempo, quota 2,65.
Moltiplicatore indicativo: 5,83.
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