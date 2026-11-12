Serie A, altro esonero in vista? Ecco chi rischia di più secondo i bookmaker

Siamo solo a novembre e sono già saltate sei panchine in Serie A . In ordine temporale, sono stati esonerati (o hanno risolto consensualmente il contratto) Fabio Grosso, Domenico Tedesco, Carlos Cuesta, Giovanni Stroppa, Kosta Runjaic e, di recente, Alberto Aquilani. Tanti cambi di allenatore che rendono la scommessa Antepost “ Esonerato entro il 25 dicembre ” sempre d’attualità.

Comparazione quote: Ivan Juric esonerato entro Natale

La domanda è semplice: chi non mangerà il panettone? Quote alla mano, per qualcuno il rischio resta concreto. I bookmaker considerano nuovamente a rischio la posizione di Ivan Juric, un cui eventuale divorzio dal Monza entro Natale è dato al doppio della posta da Eplay24, Sisal e Snai.

La sua squadra, nonostante i gol di Varela, occupa il terz’ultimo posto e dopo la sosta giocherà un delicato scontro diretto contro la Fiorentina. Delicato per squadra e allenatore. Proprio battendo il Monza, Sarri ha scacciato le nubi che si addensavano minacciose sulla sua panchina. Non ci dovrebbero dunque essere ribaltoni in questi giorni di pausa ma alla ripresa è in programma un test difficilissimo contro l’Inter. Per i bookie la posizione di Sarri all’Atalanta resta sotto osservazione, l’esonero del mister è proposto a 2.40. Nel mirino dei bookie resta anche Max Allegri, il suo esonero entro Natale è in lavagna "solo" a 3.00.