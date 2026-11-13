Pronostico Irlanda del Nord-Ucraina: ecco un esito dalla quota davvero interessante

Un’altra promozione in League A , sulla carta sorprendente, potrebbe arrivare dal gruppo 2 della League B dove l’ Irlanda del Nord guida il girone con 8 punti con una lunghezza di vantaggio sull’ Ungheria e 4 sull’ Ucraina (la Georgia è ultima a quota 2 ed è fuori dai giochi).

Comparazione quote: Irlanda del Nord-Ucraina segno 1

La nazionale di Belfast, ancora imbattuta con 4 reti all’attivo e nessuna al passivo), domani sera (ore 20.45) riceve l’Ucraina che ha già battuto 3-0 all’andata. Un risultato che da solo spinge il pronostico in direzione del segno 1 visto che, in questo retour match e con motivazioni notevoli, l’Irlanda del Nord gioca davanti al suo pubblico e potrebbe restare davanti all’Ungheria in previsione dello scontro diretto in programma tra qualche giorno (martedì 17) a Budapest.

Per l’Ucraina, vincendo, ci sarebbe solo la possibilità di puntare al secondo posto e allo spareggio. La vittoria dell’Irlanda del Nord è quotata a 2.50 da Eplay24, a 2.45 da Bwin, a 2.42 da Betsson.