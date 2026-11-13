La Svizzera vede il traguardo, Olanda e Slovacchia cercano gol

I campionati si fermano ma non per questo vanno in stand-by i consigli vincenti : stavolta tocca alla Nations League . A segno una delle proposte pubblicate mercoledì 11 novembre, si tratta di una terzina composta interamente da esiti Multigol . Clicca qui per il dettaglio . Ecco altre analisi e relativi suggerimenti in vista delle sfide europee in programma oggi.

Olanda-Grecia: una sfida da almeno tre reti

Tre delle prime quattro partite dell’Olanda nel girone hanno superato la soglia dei due gol. Il 2-2 dell’andata rafforza l’ipotesi di un confronto nel quale la Grecia possa contribuire al punteggio, senza lasciare tutto il peso realizzativo agli avversari.

L’assenza di Van Dijk incide sugli equilibri difensivi olandesi. Con entrambe le squadre a otto punti e la Germania ancora in corsa, la scelta dell’Over 2,5 punta sulla possibilità che un primo gol renda progressivamente più aperta la partita.

Pronostico: Over 2,5, quota indicativa 1,58.

Slovenia-Svizzera: il percorso elvetico sostiene il segno 2

La Svizzera ha ottenuto quattro vittorie in quattro partite, compreso il 2-1 dell’andata. Alla Slovenia manca Šeško, mentre gli ospiti conservano nel rendimento del girone il principale argomento a favore del successo esterno.

Il pareggio basterebbe agli elvetici per chiudere al primo posto, quindi la vittoria non nasce da un obbligo di classifica. La scelta premia la qualità espressa finora, pur considerando le assenze a centrocampo di Xhaka e Manzambi e la possibilità di una gestione prudente.

Pronostico: 2, quota indicativa 1,75.

Slovacchia-Isole Faroe: vittoria interna con almeno due gol

La Slovacchia ha vinto entrambe le gare casalinghe del girone, segnando due reti sia alla Moldavia sia al Kazakistan. La combinazione 1 + Over 1,5 segue questa capacità di concretizzare il vantaggio tecnico davanti al proprio pubblico.

L’assenza di Lobotka pesa nella costruzione e le Faroe hanno pareggiato tutte e quattro le partite, compresa l’andata. Agli slovacchi basta un punto per il primato, ma la maggiore qualità offensiva sostiene la preferenza per una vittoria con almeno due reti complessive.

Pronostico: 1 + Over 1,5, quota indicativa 1,58.

Riepilogo della tripla

Olanda-Grecia: Over 2,5, quota 1,58.

Slovenia-Svizzera: 2, quota 1,75.

Slovacchia-Isole Faroe: 1 + Over 1,5, quota 1,58.

Moltiplicatore indicativo: 4,37.