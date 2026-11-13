Olanda dopo l’intervallo, Scozia all’attacco: il tris passa dall’Islanda

La Macedonia del Nord ha subito dieci reti nelle prime quattro partite del girone. La Scozia ritrova McTominay e Adams , due rientri che ampliano le possibilità offensive di una squadra chiamata a inseguire il secondo posto.

L’andata si è fermata sul 2-0, quindi per centrare l’Over 2,5 servirà un ulteriore passo nella produzione offensiva. Il fattore campo e le difficoltà difensive degli ospiti sostengono questa lettura, nella quale il contributo principale ai gol attesi resta quello scozzese.

Pronostico: Over 2,5, quota indicativa 1,65.

Olanda-Grecia: almeno due gol nella ripresa

La selezione riguarda il totale delle reti delle due squadre nel secondo tempo. Il precedente 2-2 e la continuità offensiva olandese rendono interessante una partita che potrebbe cambiare ritmo dopo l’intervallo, soprattutto se una delle contendenti dovesse inseguire.

Con le due nazionali appaiate in classifica, l’evoluzione del punteggio sarà determinante. L’Over 1,5 della ripresa punta su una seconda parte più aperta, sostenuta dalle alternative offensive dell’Olanda e dalla capacità greca di sfruttare gli spazi. Le reti del primo tempo non concorrono alla selezione.

Pronostico: Over 1,5 secondo tempo, quota indicativa 1,83.

Bulgaria-Islanda: ospiti più continui

L’Islanda ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare del girone. Questa continuità difensiva, unita al 3-0 ottenuto all’andata, offre una base concreta alla scelta del segno 2.

La Bulgaria arriva dal successo sul Lussemburgo e ha mostrato una reazione rispetto alle precedenti difficoltà. Gli islandesi conservano però un rendimento più regolare e, con una vittoria, si assicurerebbero almeno il secondo posto: un obiettivo che dà ulteriore peso alla trasferta.

Pronostico: 2, quota indicativa 1,87.

Riepilogo della tripla

Scozia-Macedonia del Nord: Over 2,5, quota 1,65.

Olanda-Grecia: Over 1,5 secondo tempo, quota 1,83.

Bulgaria-Islanda: 2, quota 1,87.

Moltiplicatore indicativo: 5,65.