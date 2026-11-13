Pronostico Norvegia-Galles, i gol di Haaland per avvicinare gli scandinavi ai quarti di finale

La cavalcata della Norvegia agli ultimi Mondiali è stata brillante, con eliminazione arrivata per mano dell’ Inghilterra , dopo i tempi supplementari, ai quarti di finale. Di brillante in questa edizione della Nations League c’è ben poco per la nazionale di Solbakken , che sapeva di dover fare i conti con il Portogallo (mettendo in conto di lasciare qualche punto per strada come infatti è successo) ma non di trovarsi ultima in classifica dopo le prime quattro partite. La Norvegia ha 3 punti come il Galles, che ha vinto il primo scontro diretto andato in scena a Cardiff lo scorso 1° ottobre. In quell’occasione James e compagni vinsero per 2-1 in rimonta.

Comparazione quote: Norvegia-Galles 1+Over 2,5

Poichè sono due le nazionali che accederanno ai quarti di finale, sia Galles che Norvegia possono ancora sperare di qualificarsi. Occorre fare la corsa sulla Danimarca di Hojlund, che ha 6 punti in classifica e in questa giornata affronta in trasferta il già qualificato Portogallo.

In questo torneo, in casa, la Norvegia ha prima battuto per 3-2 la Danimarca e poi perso per 2-1 contro il Portogallo. Non capitava da ben 3 anni che la Norvegia uscisse sconfitta da un match casalingo ufficiale: l’ultimo ko risaliva al 15 ottobre del 2023, contro la Spagna in un match valevole per le Qualificazioni Europee.

Il Galles in Nations League ha segnato solo due reti, entrambe alla Norvegia nel precedente sopra citato. Per il resto, scena muta contro Portogallo (0-1 esterno) e due volte Danimarca (complessivo 0-3).

Il Galles ha fatto dunque poco dalla metà campo in su (solo 10 i tiri indirizzati nello specchio registrati nelle prime 4 partite di Nations League contro i 20 effettuati dalla Norvegia) ma allo stesso tempo non ha neanche subìto imbarcate. Contro Haaland e compagni servirà massima attenzione ma... potrebbe non bastare ad evitare la sconfitta. Secondo i bookmaker la vittoria degli scandinavi è molto probabile: il segno 1 è a 1.22 su Eplay2, AdmiralBet e GoldBet. Possibile il vantaggio norvegese a metà gara, per questa eventualità l’offerta sale circa a 1.60.

Occhi puntati sulla combo 1+Over 2,5, quindi Norvegia vincente e match con almeno 3 gol totali: quota 1.53 su Eplay2 e NetBet, 1.60 su Snai.