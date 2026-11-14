Pronostico Albinoleffe-Brescia: segno 2 e non solo...

Il Cittadella scappa ma il Brescia non molla e resta dietro alla capolista con 3 sole lunghezze di distacco (una in più sul Trento che occupa la terza posizione). Nel girone A della serie C , dopo 13 giornate, la situazione è questa con le “Rondinelle” che hanno fin qui messo a segno la bellezza di 26 reti (miglior attacco del torneo) ma ne hanno incassate 11 (e ci sono tre squadre che ne hanno subìte di meno).

Comparazione quote: Albinoleffe-Brescia Over 2,5

Oggi il Brescia ha la possibilità di agganciare la capolista e restare in testa almeno per una notte (il Cittadella giocherà domani in casa contro la Folgore Caratese). Dovrà “solo” andare a vincere sul campo dell’Albinoleffe che viaggia più verso il centro della classifica (sebbene rientri al momento nelle posizioni playoff) con 11 punti in meno rispetto al Brescia. I bergamaschi pure vantano un discreto attacco (20 reti all’attivo) ma, ahiloro, hanno anche una difesa abbastanza colabrodo (sono 19 le reti al passivo). In casa hanno giocato 6 partite ma ne hanno vinta soltanto una (poi 3 pareggi e due ko) mentre il Brescia, in trasferta, ha perso soltanto in una occasione con il bilancio completato da 3 vittorie e 2 pareggi.

Per l’Albinoleffe si contano 7 Over 2,5 nelle ultime 9 esibizioni (con un solo NoGoal in quest’ambito) mentre il Brescia, di Over 2,5, ne ha collezionati 8 nelle ultime 10 partite andando sempre a segno almeno una volta. Il pronostico, in sintonia con le quote, si dirige inevitabilmente sul segno 2 ma anche Goal e Over 2,5 sembra possano meritare più di una semplice attenzione. La vittoria del Brescia è offerta a 1.75 da Eplay24, a 1.72 da Snai, a 1.70 da BetFlag. L'Over 2,5 si può giocare a 1.96 su Eplay24 e Netwin, a 1.95 su William Hill.