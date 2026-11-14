Haaland e le difese in difficoltà: tre partite dalla parte degli attacchi

Ecco la giocata in dettaglio.

Norvegia-Galles: una classifica che chiede una reazione

Norvegia e Galles hanno raccolto 3 punti ciascuna e devono cambiare passo per evitare l’ultimo posto. I norvegesi arrivano dal 2-1 subito in Portogallo, i gallesi dalla sconfitta per 1-0 contro la Danimarca. Il ritorno in allenamento di Haaland e Ødegaard restituisce riferimenti importanti all’attacco di casa. La scelta è l’Over 2,5: il Galles è rimasto a secco in tre partite su quattro, quindi il totale delle reti offre una lettura più flessibile rispetto alla necessità che segnino entrambe.

Pronostico: Over 2,5, quota indicativa 1,40.

Austria-Irlanda: Parrott può mettere alla prova la capolista

L’Irlanda ha già trovato due reti contro l’Austria nel 2-2 di Dublino e ha in Parrott il principale riferimento offensivo del girone. Gli austriaci restano favoriti in casa, ma hanno concesso almeno un gol in ogni partita della competizione. Le assenze aumentano le difficoltà di Rangnick nella gestione della squadra. Il Gol segue la vulnerabilità della capolista e la necessità irlandese di cercare punti. Per centrare la selezione basta una rete per parte, anche senza arrivare al terzo gol complessivo.

Pronostico: Gol, quota indicativa 1,86.

Svezia-Bosnia: una sfida che può riaprire il primo posto

Due punti separano Svezia e Bosnia, con gli ospiti ancora in corsa per il sorpasso. Gli svedesi hanno qualità per costruire occasioni, ma devono fare i conti con diverse assenze in difesa. La Bosnia, a sua volta priva dello squalificato Muharemović, ha già segnato contro questa avversaria nell’1-1 di Zenica. Il precedente e le difficoltà nei reparti arretrati sostengono il Gol. Resta decisiva la capacità bosniaca di accompagnare l’azione: una prestazione troppo prudente potrebbe lasciare tutto il peso offensivo ai padroni di casa.

Pronostico: Gol, quota indicativa 1,67.

Riepilogo della terzina

Norvegia-Galles: Over 2,5 , quota indicativa 1,40 .

Austria-Irlanda: Gol , quota indicativa 1,86 .

Svezia-Bosnia: Gol, quota indicativa 1,67.

Moltiplicatore complessivo indicativo: x4,35.