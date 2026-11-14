Il digiuno della Georgia e il muro di Belfast: a Braga cambia il copione

La Georgia non ha segnato nelle prime quattro giornate e affronta l’Ungheria senza Kvaratskhelia, assenza che riduce ulteriormente le possibilità di creare superiorità negli ultimi metri. I magiari arrivano dai successi contro gli stessi georgiani e contro l’Ucraina; Rossi ha inoltre dichiarato disponibile Szoboszlai. Il No Gol permette di seguire le difficoltà realizzative dei padroni di casa senza rendere indispensabile una vittoria esterna. Comprende anche lo 0-0, risultato già maturato due volte nel percorso georgiano.

Pronostico: No Gol, quota indicativa 1,71.

Irlanda del Nord-Ucraina: la porta inviolata resta il riferimento

L’Irlanda del Nord guida il gruppo con 8 punti e non ha ancora subito reti. L’Ucraina, ferma a 4, deve recuperare terreno dopo le sconfitte contro i nordirlandesi e l’Ungheria. Il 3-0 dell’andata ha evidenziato la capacità della squadra di O’Neill di sfruttare gli errori avversari, ma a Belfast sono arrivati due pareggi senza reti. La selezione non richiede un vincitore: basta che almeno una nazionale chiuda a secco. Le difficoltà offensive ucraine rafforzano questa lettura, pur senza escludere una reazione degli ospiti.

Pronostico: No Gol, quota indicativa 1,67.

Portogallo-Danimarca: due attacchi che hanno sempre risposto

Portoghesi e danesi hanno trovato la rete in ciascuna delle quattro partite del girone. Il Portogallo ha segnato nove gol, la Danimarca sette, e a Copenaghen il confronto diretto ha prodotto un 4-2 per gli ospiti. La squadra portoghese è già ai quarti, mentre i danesi devono ancora difendere la qualificazione. Le assenze sulle fasce difensive dei padroni di casa possono offrire spazi agli avversari. Il Gol punta sulla continuità dei due attacchi e resta valido anche con un pareggio per 1-1.

Pronostico: Gol, quota indicativa 1,61.

Riepilogo della terzina

Georgia-Ungheria: No Gol , quota indicativa 1,71 .

Irlanda del Nord-Ucraina: No Gol , quota indicativa 1,67 .

Portogallo-Danimarca: Gol, quota indicativa 1,61.

Moltiplicatore complessivo indicativo: x4,60.