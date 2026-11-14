Gol a Helsinki, equilibrio a Budapest: la tripla segue due strade

Il 7-0 dell’andata rappresenta il riferimento più netto, mentre San Marino affronta la trasferta senza Fabbri, squalificato, e Dante Rossi, indisponibile. La Finlandia possiede le risorse per produrre occasioni con continuità contro questo avversario, ma arriva dallo 0-2 in Albania e ha segnato appena due reti nelle altre quattro partite del gruppo. L’Over 3,5 complessivo si basa quindi sul divario specifico tra le squadre , più che sulla forma offensiva generale dei finlandesi. Con le posizioni già definite, conteranno anche formazione e intensità.

Pronostico: Over 3,5 complessivo, quota indicativa 1,92.

Spagna-Inghilterra: qualità offensiva da entrambe le parti

La Spagna ha vinto tutte le cinque partite del girone; l’Inghilterra ha perso soltanto lo scontro diretto, terminato 3-2 a Wembley. Gli inglesi cercano il successo necessario per il primo posto e arrivano dal 2-1 sulla Croazia, mentre gli spagnoli hanno superato 2-0 la Repubblica Ceca. Il Gol punta sulla capacità delle due squadre di costruire occasioni contro un’avversaria di alto livello. Rispetto all’Over comprende anche l’1-1, risultato che permetterebbe alla Spagna di conservare la vetta.

Pronostico: Gol, quota indicativa 1,60.

Bielorussia-Albania: il pareggio utile agli albanesi favorisce la prudenza

L’Albania può conquistare la promozione evitando la sconfitta e non ha quindi necessità di forzare subito. La Bielorussia deve vincere, ma ha costruito la propria risalita attraverso quattro partite consecutive senza subire gol. Il confronto si disputa a Budapest, a porte chiuse, riducendo il peso del fattore campo. L’Under 2,5 comprende sia una vittoria di misura sia l’1-1, adattandosi a diversi sviluppi plausibili. Un vantaggio molto precoce potrebbe però cambiare il ritmo e costringere chi insegue ad assumersi maggiori rischi.

Pronostico: Under 2,5, quota indicativa 1,57.

Le scelte della terzina

Finlandia-San Marino: Over 3,5 complessivo , quota 1,92.

Spagna-Inghilterra: Gol , quota 1,60.

Bielorussia-Albania: Under 2,5, quota 1,57.

Moltiplicatore complessivo indicativo: x4,82.