Gol a Helsinki, equilibrio a Budapest: la tripla segue due strade
L’Over 3,5 di Finlandia-San Marino si unisce al Gol di Spagna-Inghilterra e all’Under 2,5 di Bielorussia-Albania: quota complessiva indicativa 4,82
Finlandia-San Marino: il divario sostiene i quattro gol
Il 7-0 dell’andata rappresenta il riferimento più netto, mentre San Marino affronta la trasferta senza Fabbri, squalificato, e Dante Rossi, indisponibile. La Finlandia possiede le risorse per produrre occasioni con continuità contro questo avversario, ma arriva dallo 0-2 in Albania e ha segnato appena due reti nelle altre quattro partite del gruppo. L’Over 3,5 complessivo si basa quindi sul divario specifico tra le squadre, più che sulla forma offensiva generale dei finlandesi. Con le posizioni già definite, conteranno anche formazione e intensità.
Pronostico: Over 3,5 complessivo, quota indicativa 1,92.
Spagna-Inghilterra: qualità offensiva da entrambe le parti
La Spagna ha vinto tutte le cinque partite del girone; l’Inghilterra ha perso soltanto lo scontro diretto, terminato 3-2 a Wembley. Gli inglesi cercano il successo necessario per il primo posto e arrivano dal 2-1 sulla Croazia, mentre gli spagnoli hanno superato 2-0 la Repubblica Ceca. Il Gol punta sulla capacità delle due squadre di costruire occasioni contro un’avversaria di alto livello. Rispetto all’Over comprende anche l’1-1, risultato che permetterebbe alla Spagna di conservare la vetta.
Pronostico: Gol, quota indicativa 1,60.
Bielorussia-Albania: il pareggio utile agli albanesi favorisce la prudenza
L’Albania può conquistare la promozione evitando la sconfitta e non ha quindi necessità di forzare subito. La Bielorussia deve vincere, ma ha costruito la propria risalita attraverso quattro partite consecutive senza subire gol. Il confronto si disputa a Budapest, a porte chiuse, riducendo il peso del fattore campo. L’Under 2,5 comprende sia una vittoria di misura sia l’1-1, adattandosi a diversi sviluppi plausibili. Un vantaggio molto precoce potrebbe però cambiare il ritmo e costringere chi insegue ad assumersi maggiori rischi.
Pronostico: Under 2,5, quota indicativa 1,57.
Le scelte della terzina
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Finlandia-San Marino: Over 3,5 complessivo, quota 1,92.
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Spagna-Inghilterra: Gol, quota 1,60.
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Bielorussia-Albania: Under 2,5, quota 1,57.
Moltiplicatore complessivo indicativo: x4,82.
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